Частота прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем увеличится - посол

БАКУ/Trend/ - Частота прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем увеличится. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в ходе пресс-конференции.

«В настоящее время, в рамках двустороннего сотрудничества между странами, мы хотим развивать как бизнес отношения, так и отношения между людьми. В сфере туризма сотрудничество развивается по нарастающей. В 2016 году число туристов, приезжающих из Израиля в Азербайджан составляло десять тысяч человек. А в 2019 году этот показатель достиг 60 тысяч туристов»,- сказал он.

Дик напомнил, что между странами есть договор о выполнении прямых авиарейсов пять раз в неделю и израильская сторона планирует довести количество рейсов до семи в неделю.

"У меня нет точных цифр по туристическим визитам из Азербайджана в Израиль. Но показатели очень низкие. Надеемся, что увеличение частоты авиарейсов поможет увеличению числа туристов из Азербайджана в Израиль. Мы также стараемся упрощать визовые процедуры между странами и обеспечить цифровизацию этой системы", - сообщил посол.

Он уточнил, что МИД Израиля не призывает израильтян не приезжать в Азербайджан.

"Наоборот, желание израильских туристов посетить Азербайджан всегда приветствуется со стороны МИД Израиля. Конечно, время от времени МИД Израиля предупреждает израильтян, живущих о всех частях мира, избегать от посещения небезопасных мест. Это касается всех стран, в том числе и Азербайджана. Это связано с мерами предосторожности", - уточнил он.

Говоря о других сферах сотрудничества, посол отметил, что Израиль большую часть нефти импортирует из Азербайджана.

«Динамично развиваются отношения между странами и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом», - сказал Дик.

Далее он отметил, что успешно развиваются отношения в области сельского хозяйства. В сельском хозяйстве Азербайджана все больше используются израильские технологии, отметил посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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