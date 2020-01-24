LADA укрепляет позиции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – один из ключевых экспортных рынков для LADA, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт LADA.

"Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра LADA, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in", - отмечается в сообщении компании.



Согласно сообщению, расширение дилерской сети поможет российскому бренду поддержать лидирующие позиции на рынке, и позволит удовлетворить растущий спрос на автомобили LADA.

"По итогам 2019 года объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1 600 автомобилей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 23 января в Баку открылся новый официальный дилерский центр LADA. На торжественном открытии нового автосалона присутствовали управляющий директор по экспорту LADA Макс Миссана и руководство официального дистрибьютора LADA в Азербайджане ОАО "ХАЗАР-ЛАДА".



Новый дилерский центр LADA выполнен в сити-формате - расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает 6 демонстрационных автомобилей в выставочной зоне и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва.



Отметим, что "ОАО Хазар-Лада" - официальный дистрибьютор и Генеральный импортер автомобилей Лада в Азербайджане. "Салон построен по стандартам Lada, а его красота и комфорт поразят гостей в полном смысле этого слова. В дополнение к роскошному дизайну автосалона был учтен комфорт клиентов, при покупке нового автомобиля доступна «комната выдачи авто", - говорится в сообщении.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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