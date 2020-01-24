BNA предупредило пассажиров и водителей

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) рекомендует всем участникам движения быть осторожными в связи с наблюдаемыми в настоящее время погодными условиями, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, пассажиров просят быть осторожными при ожидании на автобусных остановках:

"Не допускается посадки в автобус вне территории остановки. На территории транспортных обменных центров должны соблюдаться те же правила. Мы рекомендуем водителям соблюдать установленные на дорогах ограничения скорости и требования дорожных знаков при движении", - отметили в сообщении.

Отметим, что в связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта. При возникновении проблем обращаться на горячую линии "141" Бакинского Транспортного Агентства.

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