В Азербайджане растет объем производства автомобилей

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Азербайджане было произведено 2360 легковых автомобиля, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно отчету, совокупный объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане в денежном исчислении составил 315,5 миллиона манатов (рост за год на 10,6 процента).

Азербайджан импортировал 36,061 тысячи легковых автомобилей на общую сумму почти 475 миллионов манатов. Также в страну импортировано 3261 грузовой автомобиль на сумму 54 миллиона манатов (рост в 1,7 и 1,9 раза соответственно) и 494 автобуса на сумму 68,7 миллиона манатов (рост в 2,1 и 5,5 раз соответственно).

В 2018 году в Азербайджане заработал новый автомобильный завод, который производит автомобили под брендом Khazar. Это привело к значительному росту производства легковых автомобилей в стране. В Азербайджане также действует Нахчыванский автомобильный завод, где осуществляется сборка китайских автомобилей Lifan, а также Гянджинский автомобильный завод, на базе которого производятся тракторы, сельхозтехника, а также несколько моделей грузовых автомобилей белорусских и российских компаний. Еще один автомобильный завод российской "Группы ГАЗ" планируется построить в конце 2019 года в Гаджигабульской промышленной зоне.

Согласно прогнозам правительства объем производства легковых автомобилей в 2020 году составит 56 миллионов манатов в 2021 году - 85,3 миллиона манатов, а в 2022 году - 113,3 миллиона манатов.

В стране планируется постепенно довести объем производства легковых автомобилей до семи тысяч единиц в год. В 2020 году их число вырастет до двух тысяч единиц, в 2021 году - до 3,5 тысячи единиц, в 2022 году - до 5,3 тысячи единиц и, наконец в 2023 году - до семи тысяч единиц.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsmailovaNargis

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