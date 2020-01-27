Казахстанская авиакомпания отменила тургруппы из Китая

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» отменила все туристические группы из китайских городов Урумчи и Пекина, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Так, согласно информации, на сегодня пассажироперевозки между Китаем и Казахстаном выполняют авиакомпании «Эйр Астана» и SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines - с китайской. В общей сложности выполняются 34 рейса в неделю: казахстанскими перевозчиками - 22 и китайскими – 12 рейсов.

«Авиакомпания «Эйр Астана» отменила все туристические группы из города Урумчи с 24 января текущего года, из города Пекина - с 28 января 2020 года. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов», - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 27 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 2,744 тысячи человек, из них 80 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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