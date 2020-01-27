Внесена ясность в ситуацию вокруг задержки движения в Бакинском метрополитене

27 января 2020 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском метрополитене возникла проблема в одном из поездов метро.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром в 7:35.

"В поезде произошел сбой и состав сразу же был отправлен со станции "Нариман Нариманов" в депо с целью технического осмотра. Поэтому в течение одного периода между поездами наблюдалась разница в интервале в три-четыре минуты", - сообщил Мамедов.

Отметим, что в настоящее время в составе Бакинского метрополитена имеется 25 станций, одно электродепо и три линии, общей протяженностью 36,6 километра. Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", в будущем метрополитен будет состоять из 76 станций, 6 электродепо и 5 линий (три существующие - Зеленая, Красная и Фиолетовая ветки, и две дополнительные - Голубая и Желтая), протяженностью 119,1 километра. То есть, в перспективе предстоит строительство 51 станции и двух новых линий метро, протяженностью 84,3 километра.

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