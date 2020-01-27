AZAL о причине приостановки в феврале рейсов Баку-Пекин-Баку

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в феврале авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Об этом сообщили Trend в понедельник в пресс-службе AZAL.

"Это объясняется низким спросом на данное направление из-за праздников в указанной стране. Как и в предыдущие годы, с февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены, и возобновятся с восьмого марта", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 23 воздушных судна.

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