Казахстанская авиакомпания безвозмездно осуществляет возврат билетов в Китай

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana предлагает безвозмездное перебронирование или возврат билетов в Китай, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно сообщению, Air Astana рекомендует пассажирам соблюдать меры предосторожности во время путешествий в страны, где была обнаружена коронавирусная инфекция, а именно, избегать мест скопления людей, носить маски и обрабатывать руки антисептиком, а также избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают.

«В свою очередь авиакомпания предпринимает все меры для предупреждения распространения инфекции. Пассажиры, которые хотят отменить поездку в Китай, могут осуществить возврат или перебронирование билетов, без штрафов, по месту приобретения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авиакомпания объявила об отмене всех туристических групп из города Урумчи с 24 января текущего года, из города Пекина - с 28 января 2020 года.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 27 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 2,744 тысячи человек, из них 80 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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