Пассажиры могут вернуть авиабилеты без штрафа в связи с распространением коронавируса в Китае

28 января 2020 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с распространением коронавируса в Китае пассажиры, получившие авиабилеты на рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) до 28 марта 2020 года, смогут изменить даты рейсов или вернуть их без штрафа.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе "Азербайджанских Авиалиний".

Было отмечено, что для возврата авиабилетов необходимо обратиться в кассу, где был приобретен билет, а в случае покупки онлайн - в службу поддержки клиентов по адресу электронной почты callcenter@azal.az, или через форму обратной связи на сайте организации: https://help.azal.az/hc/az/requests/new

Как сообщалось ранее, в феврале "Азербайджанские авиалинии" временно приостанавливают осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку. Это объясняется падением спроса в связи с праздниками в указанной стране.
Таким образом, как и в предыдущие годы, с февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены, а с восьмого марта возобновятся.

Отметим, что ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 23 воздушных судна.

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