Казахстан временно приостановит движение поездов в Китай

28 января 2020 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время Казахстан проводит процедуры по временному приостановлению движения пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Урумчи – Алматы и Алматы - Нур-Султан – Урумчи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ, Железные дороги Казахстана).

Согласно сообщению, КТЖ предпринимаются профилактические меры в связи с распространением коронавируса в КНР.

«Национальным перевозчиком разработана инструкция для начальника пассажирского поезда при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом, регламентирующая порядок действий начальника поезда при выявлении заболевшего. На постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками», - говорится в сообщении.

Также в КТЖ усилен контроль за провозом ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 28 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 4,415 тысячи человек, из них 106 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупная казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Китай
Транспорт 13:30
Огтай Ширалиев распорядился усилить профилактические меры против нового коронавируса
Общество 12:39
Казахстан и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере обмена передовым опытом
Бизнес 12:13
В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
Турция 11:44
Facebook ограничил поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса
США 11:41
Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены
Китай 11:35
Лента новостей
Азербайджанец стал Бухарским эмиром. Именно здесь Марджину продали в наложницы (ФОТО)
Путешествия 14:11
В Узбекистане упал спрос на кредиты в национальной валюте
Финансы 14:08
Болгария диверсифицирует половину потребления газа азербайджанским газом и американским СПГ
Энергетика 14:06
В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 13:57
Начались пилотные ж/д грузоперевозки из Кыргызстана на Южный Кавказ
Транспорт 13:56
Проведены важные структурные изменения в ЦБ Азербайджана
Финансы 13:52
Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус
Другие страны 13:50
В Азербайджане начался прием документов для обучения в России
Общество 13:48
В 2020 году в некоторых странах состоится открытие центров Службы "ASAN"
Бизнес 13:47