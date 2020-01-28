Крупная казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Китай

БАКУ /Trend/ - Крупная казахстанская авиакомпания Air Astana приняла решение об отмене ряда рейсов в Китай, сообщили во вторник Trend в авиакомпании.

«В связи со вспышкой коронавируса в Китае и как следствие низкой коммерческой загрузкой Air Astana сокращает рейсы из Нур-Султана в Урумчи, запланированные на шестое, 11 и 18 февраля, из Алматы - на восьмое, 16 и 24 февраля, а также из Нур-Султана в Пекин - на 22 февраля, из Алматы в Пекин - 19 и 26 февраля», - сообщили в авиакомпании.

В Air Astana уточнили, что в связи с отмененными рейсами производится бесплатное перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов в офисах продаж авиакомпании, по месту приобретения либо через центр бронирования и информации.

В случае дальнейших изменений в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 28 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 4,415 тысячи человек, из них 106 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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