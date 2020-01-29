Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)

29 января 2020 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственные железные дороги Турции (TCDD) договорились о взаимном использовании грузовых вагонов, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно сообщению, в связи с этим был подписан договор с участием представителей соответствующих структур обеих стран.

В соглашении указаны международные правила и документы по перевозкам, правила погрузки вагонов, плата за использование и обязательства по компенсации за пользование. В соответствии с соглашением регламентируются инструкции и условия компенсации для товаров, перевозимых в вагонах, а также положения о полной или частичной потере и повреждении грузов, перевозимых в вагонах и контейнерах.

Отметим, что стороны также договорились о поставках запасных частей при повреждении вагонов и соответствующих инструкциях, а также о компенсации за поврежденные и утраченные вагоны.

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  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
  • Между железными дорогами Азербайджана и Турции подписано новое соглашение (ФОТО)
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