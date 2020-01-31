Ограничено движение транспорта на одной из бакинских улиц

31 января 2020 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами ограничено до завтрашнего дня движение транспорта на улице Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе Баку.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

"Агентство приносит извинения гражданам за возможные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.

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