Ограничено движение транспорта на одной из бакинских улиц

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами ограничено до завтрашнего дня движение транспорта на улице Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе Баку.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

"Агентство приносит извинения гражданам за возможные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.

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