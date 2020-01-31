В Баку и окрестностях осветят пешеходные переходы (ВИДЕО)

31 января 2020 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку продолжаются мероприятия по повышению уровня безопасности пешеходов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное Агентство (БТА).

"Для повышения уровня безопасности началось освещение пешеходных переходов с использованием дополнительных световых эффектов",- отмечается в сообщении БТА.

"В темное время суток и в пасмурную погоду, в условиях ограниченной видимости, дорожные знаки станут заметнее. С внедрением этих инноваций улучшится обеспечение безопасного, беспрепятственного и комфортного передвижения пешеходов", - говорится в сообшении.
Отметим, что новшество, применяемое первоначально лишь на пересечении улиц Узеира Гаджибекова и Пушкина, в будущем будет внедрено и на других дорогах, в частности на проселочных дорогах и в пригородах.

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