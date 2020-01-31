На баланс Госагентства автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги

БАКУ /Trend/ - В "Список автомобильных дорог Азербайджана местного значения" внесены изменения.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, 2,2-километровая магистральная дорога, ранее находившаяся на балансе Габалинского завода по разведению лососевых им. Даглара Юсифова Службы защиты биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов, и 3,8-километровая автомобильная дорога, ранее находившаяся на балансе муниципалитета Чухур Габала Габалинского района, переданы на баланс Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)