На баланс Госагентства автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги

31 января 2020 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В "Список автомобильных дорог Азербайджана местного значения" внесены изменения.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, 2,2-километровая магистральная дорога, ранее находившаяся на балансе Габалинского завода по разведению лососевых им. Даглара Юсифова Службы защиты биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов, и 3,8-километровая автомобильная дорога, ранее находившаяся на балансе муниципалитета Чухур Габала Габалинского района, переданы на баланс Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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