ASCO проводит профилактические мероприятия против коронавируса

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство “(ASCO) проводит необходимые профилактические мероприятия в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, департамент качества, здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды ASCO проинформировал моряков посредством радиограммы о синдромах коронавируса, мерах профилактики. В целях просвещения на адреса электронной почты сотрудников был отправлен специально разработанный “бюллетень безопасности”, связанный с коронавирусом.

"В рамках профилактических мероприятий было поручено обеспечить членов экипажа пароходов, плавающих в направлении Казахстана и Туркменистана, защитными средствами, такими как перчатки, респираторы, очки, комбинезон", - говорится в сообщении.

Отметим, что на судах ASCO строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, режим дезинфекции.

Напомним, что вспышка ранее неизвестной пневмонии, позднее идентифицированной как новый тип коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Жертвами нового коронавируса стали более 200 человек, заражены более 9 800. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку данного вируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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