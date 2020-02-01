Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)

1 февраля 2020 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (BNA) приступило к профилактическим мерам против распространения острых респираторных инфекционных заболеваний, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, в рамках мероприятий в Центре транспортного обмена "Кероглу" в очередной раз проведена дезинфекция. Перроны, залы ожидания и территория парка были обеззаражены с использованием специальных лекарственных растворов.

Отметим, что работы проводились ночью, чтобы не вызывать беспокойство у пассажиров.

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  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство начало работы по дезинфекции (ФОТО)
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