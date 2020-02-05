Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)

5 февраля 2020 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реконструкция автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, длина автомобильной дороги республиканского значения Бахрамтепе-Билясувар составляет 60 километров. По проекту проводятся работы по улучшению дороги до II технической степени с сохранением существующей дорожной оси. Общая ширина дороги составляет 15 метров, сюда входят проезжая часть шириной 7,5 метров и обочины шириной 3,75 метров по каждому направлению.

"В рамках проекта была проведена мобилизация дороги, очищена строительная площадка, удалена поверхность старого асфальтобетонного покрытия, удалена дорога путем раскопок старого и бесполезного грунта, и была проведена работа по укреплению и расширению породы. После земляных работ началось строительство дорожного фундамента. Дорожное основание строится с использованием оптимальных смесей из щебня и песка. Параллельно с этим ведутся работы по асфальтированию подготовленных к дорожному основанию частей. Таким образом, укладывается новое асфальтобетонное покрытие толщиной 27 сантиметров, состоящее из трех слоев", - отмечается в сообщении.

Также в нем отмечается, что в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" предусматривается строительство трех автомобильных мостов вдоль 60-километровой дороги, в рамках которых тоже ведутся работы. Соответственно, длина мостов составляет 28 и 32,5 метров. Планируется отремонтировать и укрепить существующий автомобильный мост длиной 230 метров, расположенный на 3,7 километре дороги вдоль реки Араз. Прогресс работ по мостам составляет 85 процентов.

В настоящее время работы по удалению существующих труб и строительству новых также находятся в списке выполненных работ. Строительные работы на мостах продолжаются.

Кроме того, поскольку старая водопроводная система нуждается в обновлении и строительстве новых труб, в настоящее время обновляется 61 существующая труба, строятся 39 круглых труб и 14 прямоугольных водопропускных переходов. В соответствии с проектом также будет построен подземный переход в 8 точках вдоль дороги, в необходимых местах также планируется установка 28 автобусных остановок.

В сообщении отмечается, что в целом ход дорожных работ опережает план и составляет 57 процентов против 43 процентов.

Отметим, что автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения экономических связей между регионами Азербайджана, в том числе Имишлинского и Билясуварского районов, социально-экономического развития сельского хозяйства и регионов, снижения транспортных расходов. Наряду с этим, эта дорога играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, являясь автомобильной дорогой, соединяющей транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

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  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
  • Реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар завершится в текущем году (ФОТО)
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