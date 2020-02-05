На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)

5 февраля 2020 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительно-восстановительные работы на дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией по направлению к мечети Биби-Эйбат, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, строительно-восстановительные работы ведутся на основе отчета, подготовленного в результате геолого-разведочных работ, проводимых на данной территории, а также на основе проекта, подготовленного при участии Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и зарубежных специалистов.

"В нижней части дороги предусмотрено строительство двух опорных стен на свайной основе, одна из которых завершается в нижней части склона. Для этого на территории в настоящее время ведутся свайные работы.

Для отвода дождевых и грунтовых вод с территории построены железобетонные кюветы, предпринимаются шаги по созданию новой дренажной и дождевально-канализационной системы. Для обеспечения потока воды в опорных стенах также будут пущены трубы в поперечном направлении", - отмечается в сообщении.

На следующем этапе в средней части склона также будет построена опорная стена на основе свай. После этого будут проведены работы по восстановлению других полос движения на дороге.

Отметим, что завершение строительно-восстановительных работ планируется до июня.

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  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
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