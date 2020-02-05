На горнолыжный курорт Шахдаг будет проложена железная дорога

БАКУ /Trend/ - Капитальный ремонт железнодорожной линии Баку-Ялама планируется начать в этом году, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Обновление линии Баку-Ялама находится на повестке дня, ведутся проектные работы. Капитальный ремонт дороги планируется начать в этом году. После начала строительных работ процесс продлится примерно два с половиной года. Протяженность вновь открытого участка Баладжары-Ялама-Баладжары составляет 382 километра. Капитально отремонтированы 34 километра дороги от Баладжар до Сумгайыта, а 336 километров будут капитально реконструированы в рамках текущего проекта".

Как сообщили в пресс-службе ЗАО, в настоящее время ведутся работы по линии электропередачи, связи, прокладываются волоконно-оптические кабели.

"В то же время построены пять новых подстанций. Обновление линии Баку-Ялама сыграет важную роль в обеспечении безопасности движения на этом участке пути, а также в перспективе расширении деятельности международного транспортного коридора "Север-Юг"".

Отмечается, что через Яламу в горнолыжный курорт Шахдаг в Гусарском районе также будет проложена железная дорога:

"Уже началось проектирование новой железнодорожной ветки в направлении Шахдага".

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в 2018 году заявил, что все участки железной дороги Баку-Ялама будут модернизированы, пущены пригородные электропоезда. В западном направлении от станции Худат до курорта "Шахдаг" через Гусарский район будет проведена отдельная железнодорожная ветка. В будущем посредством железной дороги и строящегося туннеля будут соединены центры отдыха "Туфандаг" и "Шахдаг".

Напомним, что третьего февраля Президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам первого года реализации "государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы", отметил, что реконструкция железной дороги Баку-Ялама, являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг, находится на повестке дня, планируется прокладка железной дороги Худат-Шахдаг.

"Горнолыжный курорт "Шахдаг" сейчас известен не только на пространстве СНГ, но и во всем мире. Интерес к нему еще больше возрос после запуска второй фазы проекта. Именно поэтому к нему обязательно должна быть проложена железная дорога", - резюмировал собеседник агентства.

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