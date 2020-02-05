В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя

5 февраля 2020 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Уханя прибыл в аэропорт имени Ислама Каримова 5 февраля в 11:45 по местному времени, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airways.

На борту самолета находились 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось ранее, по прилету пассажиры будут направлены в пункт временного размещения.

Накануне, 4 февраля, из аэропорта Пекина в Ташкент прибыл чартерный рейс Uzbekistan Airways с 250 гражданами Узбекистана на борту, находившихся ранее в ряде регионов КНР.

По решению Республиканской специальной комиссии Узбекистана все прибывающие из Китая будут размещены в специализированных медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, где будут находиться весь период карантина – 14 дней – под наблюдением медицинского персонала. Их бесплатно обеспечат всеми необходимыми лекарствами и питанием, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. На время карантина узбекистанцам будут запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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