Казахстан и Китай продолжают автомобильные грузоперевозки, несмотря на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно, несмотря на распространение коронавируса в Китае, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, в январе текущего года 5,626 тысячи грузовых автотранспортных средств пересекли казахстанско-китайскую государственную границу, что больше на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Также по решению Правительства РК в настоящее время закрыт Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»», - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 40 573 человек, 910 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов).

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