Единственный лоукостер Казахстана открывает авиасообщение по новому маршруту

БАКУ /Trend/ - Единственный лоукостер Казахстана – авиакомпания FlyArystan – запускает рейсы по новому внутреннему маршруту, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что авиарейсы по маршруту Алматы – Петропавловск будут запущены, начиная с 13 марта 2020 года. Полеты планируется выполнять четыре раза в неделю.

Напомним, по состоянию на конец 2019 года, FlyArystan выполнял полеты по 13 маршрутам. В декабре 2019 года компания впервые выполнила международный рейс из Нур-Султана в Москву.

Как ранее сообщал глава FlyArystan Тим Джордан, в 2020 году авиакомпания планирует открыть как минимум две новые авиационные базы в Караганде и Актобе, что также повлияет на возможность запуска новых рейсов.

Напомним, FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Онлайн-продажа билетов FlyArystan была запущена в марте 2019 года на сайте авиакомпании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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