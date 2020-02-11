БТА: Допустимая скорость на основных магистралях Баку снизилась в 2 раза (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Ночной снегопад в столице Азербайджана не создал никаких затруднений для движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
На дорогах не образовался гололед, сообщили Trend в Бакинском Транспортном Агентстве.
На мостах и туннелях наблюдается нормальное движение. Из-за снегопада допустимая скорость была снижена до 60 км/ч на всех автомагистралях, в том числе на проспекте Гейдара Алиева - Аэропорт - Билгя и Зыхское шоссе - Аэропорт.
С утра автобусы по всем регулярным маршрутным линиям были выведены на дороги в соответствии с графиком.
"Еще раз просим водителей быть осторожными, соблюдать ограничения скорости и учитывать метрологические факторы.
В то же время мы рекомендуем пешеходам использовать обязательно пешеходные переходы, когда они пересекают дорогу с противоположной стороны",- предупредили в Агентстве.