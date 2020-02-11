ГААДА предупредило водителей
БАКУ/Trend/ - Снегопад в Баку не создал никаких трудностей для движения транспортных средств по всем дорогам, сообщает Trend со ссылкой Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно сообщению, на главных улицах и проспектах Баку, контролируемых агентством, а также на пригородных дорогах не наблюдалось обледенение дорожного полотна.
В сообщении отмечается, что в районы, где возможно обледенение, с прошлого года была направлена специальная техника.
"Еще раз просим водителей быть осторожными, соблюдать ограничения скорости и учитывать метеорологические факторы", - отметили в Агентстве.
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