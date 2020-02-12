Air France возобновляет рейсы Париж-Тбилиси

БАКУ/Trend/ - С 1 апреля 2020 года французская национальная авиакомпания Air France возобновит рейсы по маршруту Париж-Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявили в Компании по управлению международными аэропортами Тбилиси-Батуми TAV Georgia.

В течение летнего сезона рейсы из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в международный аэропорт Тбилиси будут выполняться два раза в неделю на воздушном судне типа Airbus A 320-21 (прилет в среду и субботу, вылет в четверг и воскресенье).

Air France пришла на грузинский авиатранстпортный рынок 31 марта 2019 года. В настоящее время она осуществляет рейсы по 170 направлениям. Воздушный парк компании состоит из 212 самолетов различного типа.

Air France - авиакомпания, базирующаяся в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, оператором которого является французская государственная компания ADP Group, основной акционер TAV Airports.

TAV ​​Georgia является дочерней компанией мирового бренда в области авиации - TAV airport. Основным акционером TAV airport является ADP Group (Airport de Paris), которой принадлежит 47 процентов акций компании.

Общее количество услуг, предоставляемых компанией, охватывает 78 аэропортов в 19 странах, которые оказываются более 245 миллионам пассажиров ежегодно.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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