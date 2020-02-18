Грузия и Эстония планируют увеличить количество чартерных рейсов

БАКУ /Trend/ - Грузия и Эстония планируют увеличить количество чартерных авиарейсов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Представители департамента туризма и курортов Аджарии обсудили этот вопрос на встрече с представителями крупных туристических и рекламных компаний Эстонии.

По данным департамента туризма, в 2019 году количество международных визитеров в Аджарию из Эстонии увеличилось на 67 процентов по сравнению с 2018 годом.

Вопрос чартерных рейсов из Таллина в Батуми обсуждался с компанией Tez Tour. В этом году компания планирует увеличить количество чартерных рейсов из Таллинна в Батуми. Первый такой рейс был осуществлен летом 2019 года.

Департамент туризма Аджарии и посольство Грузии в Эстонии организовали в Таллинне для местных журналистов презентацию турвозможностей Аджарии. Также аналогичная презентация пройдет на Международной туристической выставке в Таллинне - Tourest 2020.

Грузия и Эстония установили дипломатические отношения 17 июня 1992 года.

Посольство Эстонии открылось в Грузии в 2006 году, а грузинское диппредставительство в Эстонии - в 2007 году.

Между двумя странами оформлены 20 международных соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Приоритетными являются такие направления, как оборона, безопасность, экономика, туризм, охрана окружающей среды, образование и культура.

Отметим, что торговый оборот между Грузией и Эстонией, по данным на 2018 год, превысил 12 миллионов долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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