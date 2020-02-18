Грузия примет участие в Европейском авиационном форуме

БАКУ/Trend/ - "Объединение аэропортов Грузии" примет участие в ежегодном Европейском авиационном форуме CONNECT-2020, который пройдет в Турции 19-21 февраля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В 17-м по счету форуме примут участие более 650 представителей 50 стран, 65 авиакомпаний и 260 аэропортов.

В рамках трехдневного форума состоятся 2,6 тысячи встреч и 19 выставок.

По словам директора "Объединения аэропортов Грузии" Тамар Арчуадзе, данный форум является одним из главных событий авиационной индустрии.

"В рамках форума, в первую очередь, мы встретимся с нашими партнерами, которые оперируют в наших аэропортах, а также с представителями других ведущих авиакомпаний и аэропортов Европы. Мы проведем презентации всех трех международных аэропортов Грузии, чтобы повысить интерес авиакомпаний к стране и максимально раскрыть туристический потенциал Грузии", - заявила Арчуадзе.

Форум CONNECT – это масштабное международное мероприятие, которое проводится раз в год в разных странах Европы. В феврале 2018 года 15-й по счету форум приняла Грузия. В ней тогда приняли участие более 500 представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.

Европейский авиационный форум основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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