На новую взлетно-посадочную полосу в Нахчыване приземлился первый борт

БАКУ /Trend/ - Для Нахчыванского международного аэропорта построена новая взлетно-посадочная полоса.

Как сообщает в среду Trend, ВПП позволит воздушной гавани осуществлять беспрерывную деятельность, а самое главное позволит принимать крупногабаритные самолеты.

Сегодня в рамках тестовых испытаний первый борт приземлился на новую полосу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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