На новую взлетно-посадочную полосу в Нахчыване приземлился первый борт
Транспорт 19 февраля 2020 18:54 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Для Нахчыванского международного аэропорта построена новая взлетно-посадочная полоса.
Как сообщает в среду Trend, ВПП позволит воздушной гавани осуществлять беспрерывную деятельность, а самое главное позволит принимать крупногабаритные самолеты.
Сегодня в рамках тестовых испытаний первый борт приземлился на новую полосу.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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