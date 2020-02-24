Казахстан нацелен на открытие авиасообщения с Сингапуром

БАКУ /Trend/ - Казахстану необходим запуск новых зарубежных маршрутов, в частности, в Сингапур, Нью-Йорк, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Данный вопрос обсуждался в ходе приема Токаевым президента авиакомпании «Air Astana» Питера Фостера .

Так, в ходе встречи Фостер рассказал о текущем состоянии и планах дальнейшего развития компании, в том числе о наращивании объема внутренних пассажирских авиаперевозок, открытии новых зарубежных направлений и мерах по снижению стоимости авиабилетов.

Фостер отметил, что с запуском дочерней авиакомпании – лоукостера Fly Arystan – Казахстан вошел в число стран с наиболее быстро развивающимся рынком внутренних авиаперевозок в мире.

Он также сообщил об обновлении воздушного парка, а именно о замене самолетов Boeing-757 на Airbus А321, а также о планах по приобретению Boeing-787 до 2023 года.

В свою очередь, в ходе беседы Токаев отметил важность дальнейшего развития режима «открытого неба» и открытия новых зарубежных маршрутов, в частности, в Сингапур, Нью-Йорк и другие крупные города мира.

Токаев также подчеркнул необходимость активизировать работу по формированию доступных цен на авиабилеты для граждан страны.

Напомним, что в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных авиарейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан - прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, что недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как Qatar Airways (Доха, 2020 год), Emirates (Дубаи, 2021 год), China Eastern (Шанхай, 2021 год), "Уральские Авиалинии", "Победа" (Россия) и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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