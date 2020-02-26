Казахстан официально вводит ограничение на полеты в Южную Корею и Иран

БАКУ /Trend/ - Казахстан официально вводит ограничение на выполнение авиарейсов в Южную Корею и Иран. Об этом сказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает в среду Trend.

Он уточнил, что ограничение будет введено с первого марта, чтобы дать возможность гражданам Казахстана вернуться обратно в страну: «У нас сейчас будет ограничение по количеству вылетов, в том числе и в Южную Корею. По Ирану ситуация легче. Там находятся порядка 170 наших граждан, до первого марта они должны вернуться».

По словам Бекшина, с первого марта 2020 года воздушное сообщение между Казахстаном и Ираном будет приостановлено полностью.

Напомним, что ранее председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что страна рассматривает возможность ограничения полетов в страны, неблагополучные по коронавирусу.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 81 002 человек, 2 762 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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