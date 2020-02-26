Казахстан может ограничить выполнение авиарейсов в Японию из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстан рассматривает возможность ограничения выполнения рейсов в Японию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает в среду Trend.

По его словам, этот вопрос рассматривается министерствами иностранных дел и индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Бекшин напомнил, что на сегодня между Казахстаном и Японией выполняются два рейса в неделю (авиакомпания SCAT).

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 81 002 человек, 2 762 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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