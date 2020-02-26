TRACECA о планах на текущий год и внедрении новых решений

БАКУ/Trend/ - Недавно были рассмотрены планы по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия на текущий 2020 год, а также затронуты статистические данные организации TRACECA за 2018-2019 годы, раскрыты вопросы импорта/экспорта наиболее востребованных товаров Азербайджана, сообщил Trend генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA Асет Асавбаев.

"В 2020 году мы планируем развивать наш транспортный коридор на всех участках путем внедрения нового оборудования, цифровых технологий в области транспорта, развития инфраструктуры пограничных зон, внедрения и развития сканеров с целью улучшения выявления товаров, не соответствующих международным нормам и стандартам", - отметил генсек ПС МПК TRACECA.

"При этом, в прошлом году объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия составил 52 миллиона 761,9 тысячи тонн, грузооборот –158,3 миллиона тонн. По сравнению с предыдущим годом, на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия наблюдался рост грузоперевозок, в 2019 году данный рост по сравнению с 2018 вырос на 0,2 процента", - добавил Асавбаев.

"34 миллиона 610,9 тысячи тонн, или 65,6 процента, грузов перевозились автомобильным транспортом, 13 миллионов 326,6 тысячи тонн, или 25,3 процента, – железнодорожным транспортом, 4 миллиона 824,4 тысячи тонн, или 9,1 процента, – морским транспортом, 15,3 процента или 8, 77 миллиона тонн грузов, перевозимых по коридору, составили транзитные грузы", - подтвердил он.

"Основным экспортируемым продуктом страны является нефть и газ. Также к наиболее экспортируемым товарам Азербайджана можно отнести товары химического производства из Сумгаита, овощи и продукты питания. К числу импортируемых товаров в Азербайджан относятся автомобили различных марок, оргтехника и электроника китайского производства, сахар и другие продукты народного потребления", - сообщил Асет Асавбаев.

Напомним, что Межправительственная Комиссия (МПК) TRACECA открыта ко всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных Евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики.

Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономического развития. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор, формируются с одной стороны, в Западной и Центральной Европе, а с другой – в Средней и Юго-Восточной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)