Объем морских грузоперевозок в Азербайджане значительно вырос

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года объем морских грузоперевозок в Азербайджане составил 91,1 тысячи тонн, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Общая сумма грузоперевозок посредством морского транспорта составила почти 52 тысячи долларов, что почти на 39,2 процента меньше показателя за 2019 год.

Объем экспортных морских перевозок составил почти 11,325 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше показателя за 2019 год. Суммарный показатель экспортированных грузов составил 3,482 миллиона долларов (сокращение на 70,9 процента).

Объем импортных грузоперевозок морским транспортом за отчетный период составил почти 0,80 миллиона тонн, что в 2,4 раза превышает показатель 2019 года. Суммарный показатель импортированных грузов составил 49,5 миллиона долларов (рост почти на 20 процентов).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 2,85 миллиарда долларов, в частности, экспорт – 2,13 миллиарда долларов, импорт – почти 0,72 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)