Между Узбекистаном и Казахстаном запускаются регулярные автобусные рейсы

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске регулярного автобусного сообщения по маршруту Фергана-Алматы, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство.

Это сделано для создания дополнительных удобств пассажирам, путешествующим из Ферганской долины в Казахстан.

Рейс будет запущен с 4 марта. Общая протяженность маршрута составляет 1202 километров, а время в пути - 22 часа 20 минут. Автобусы будут начинать свой путь в 11:00 с автостанции Ферганы. Билеты можно приобрести на автостанции Ферганы и автовокзале Сайран (Алматы).

Данный рейс обслуживается предприятиями Uzautotrans Service и "Тулпар-Байконыр".

Ранее министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске регулярного автобусного сообщения по маршруту Самарканд-Ташкент-Санкт-Петербург.

В прошлом году Uzautotrans Service приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан.

Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита Национального банка Украины в размере 20 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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