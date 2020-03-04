Узбекистан помогает Китаю в борьбе с коронавирусом

Транспорт 4 марта 2020 09:59 (UTC+04:00)
Узбекистан помогает Китаю в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Узбекистан отправил в Китай вторую партию гуманитарной помощи для поддержки китайской стороны в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на МЧС Узбекистана.

Самолет министерства обороны CASA C-295 с гуманитарным грузом на борту вылетел из аэропорта Ташкента в город Урумчи во вторник в 15.30.

В Китай доставят стерильные одноразовые медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица, медицинские маски.

Напомним, что Узбекистан отправил первую партию гуманитарного груза 12 февраля. Распоряжение президента Шавката Мирзиёева об отправке гуманитарной помощи в КНР было подписано 11 февраля.

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего пневмонию, началась в центральной части Китая в декабре прошлого года. По последним данным, число зараженных превысило 90 тысяч, зафиксировано более 3 тысяч случаев смертельного исхода. Случаи заражения были отмечены, помимо Китая, в десятках стран.

По данным на 3 марта, число заболевших в Южной Корее составило 3,5 тысячи человек, в Италии – 2036,52 человека скончались. На фоне распространения вируса за пределами КНР многие авиакомпании ограничивают сообщение со странами, где зафиксированы случаи заражения.

Болезнь может проявляться в более или менее тяжелой форме. При легкой форме, по данным китайских властей, лечение занимает около недели, при тяжелой – две и более. Ряд стран разрабатывает вакцину от нового вируса. Ученые из Гонконга заявили, что уже добились результата, однако отметили, что вакцина должна еще пройти необходимые испытания. Всемирная организация здравоохранения, со своей стороны, заявила, что она может быть готова к использованию в течении полутора лет.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

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