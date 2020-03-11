Азербайджан поможет в возвращении остановленных на границе грузоперевозчиков обратно в Кыргызстан

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан и Азербайджан проработали вопрос возвращения 62 кыргызстанских грузоперевозчиков транзитом в Кыргызстан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Как сообщает ведомство, в связи с предпринимаемыми сопредельными с Ираном государствами профилактическими мерами по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции (COVID-19), в настоящее время на иранской территории находится порядка 62 кыргызстанских грузоперевозчика, которые не имели возможности пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границы для возвращения транзитом в Кыргызстан.

«В рамках проработки вопроса возвращения грузоперевозчиков кыргызская сторона совместно с компетентными ведомствами Азербайджана проработала вопрос получения транзитного коридора через территорию указанной страны», - сообщает министерство.

Также отмечается, что по состоянию на 9 марта на ирано-азербайджанской границе находились 23 грузовые автомашины. В период с 9 по 11 марта 2020 года через контрольно-пропускной пункт «Астара» на азербайджано-иранской границе прошли 11 грузовых автомашин.

«Ожидается прохождение остальных 12 водителей и их автомашин, которые в настоящее время проходят процедуру паспортно-таможенного контроля», - сообщает министерство.

МИД и посольства Кыргызстана в Баку и Тегеране контролируют вопрос выезда кыргызстанских грузоперевозчиков из Ирана, а также их транзитного передвижения по территории Азербайджана. Установлена прямая оперативная связь с руководством КПП «Астара», а также с грузоперевозчиками.