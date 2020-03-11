Немецкая авиакомпания приостанавливает полеты в Казахстан из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Казахстан, передает в среду Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Сообщается, что компания приостанавливает выполнение авиаполетов, запланированных в период с 11 марта по 24 апреля 2020 года.

Авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт-Алматы - Франкфурт (четыре раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (три раза в неделю).

По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года.

Напомним, ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что начиная с 12 марта 2020 года Казахстан вводит запрет на въезд пассажиров из Германии, Испании и Франции в связи с угрозой распространения инфекции коронавируса.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 119 132 человек, 4 284 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 119 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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