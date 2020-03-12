БАКУ /Trend/ - Для граждан ряда стран ужесточены правила въезда в Грузию, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, этими странами являются Германия, Франция, Австрия и Испания.

По его словам, возвращающиеся из этих стран граждане Грузии будут проходить 14-дневный карантин, а иностранные граждане должны будут представить медицинское свидетельство относительно тестирования на коронавирус или же пройти 14-дневный карантин.

Гахария отметил, что эти ограничения уже введены в отношении граждан Китая, Южной Кореи и Италии.

“Все правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, особенно это касается соответствующих ведомств министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов, которые действуют на границах Грузии», - сказал премьер.

В Грузии на сегодня зафиксированы 24 случаев заражения коронавируса.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение с Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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