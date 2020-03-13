Port of Baku и австрийская компания подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (Port of Baku) и Rail Cargo Group, дочерней компании по грузоперевозкам Австрийских федеральных железных дорог (АЖД) в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Port of Baku.

На заседании было доведено до сведения рабочей группы, что в восточно-западном направлении необходимо перевозить 1,5 миллиона контейнеров в год, а количество контейнеров, перевозимых между Европой и Китаем составляет 600 тысяч. В этом году правительство Китая планирует перевезти 150 поездов в Сиань через порт Баку по среднему коридору и через Турцию в Европу.

Член наблюдательного совета Rail Cargo Group Томас Каргл отметил, что в ближайшие годы по среднему коридору увеличится количество грузов, перевозимых из Европы в Азию и наоборот, что делает коридор более конкурентоспособным. Также он отметил, что в ближайшие месяцы временное хранение товаров и начало функционирования таможенного склада в Бакинском порту будут служить интересам крупных транснациональных компаний, работающих в бассейне Каспийского моря.

На заседании также было решено, что на очередном заседании рабочей группы присутствовали ведущие логистические и транспортные компании Европы, Турции и Казахстана. Ожидается, что участие указанных компаний внесет вклад в превращение Азербайджана в важный логистический и распределительный центр между Европой и Азией, а также повысит конкурентоспособность маршрута.

В конце мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании компаний генеральным директором Port of Baku Талехом Зиядовым и членом наблюдательного совета Rail Cargo Group Томасом Карглом.

Также по итогам заседания рабочей группы, созданной с целью реализации проекта «Продвижение зеленых портов и связи в регионе Каспийского моря», был принят протокол о дальнейших совместных шагах.

Отметим, что 8,5 тысячи сотрудников дочерней компании АЖД Rail Cargo Group работают по всему миру. Компания, имея годовой оборот 2,3 миллиарда евро перевозит в год около 130 миллионов тонн грузов.

Напомним, что 26 ноября 2019 года между Port of Baku и австрийской компанией Rail Cargo Group и нидерландской Cabooter Group было подписано соглашение об усилении и расширении грузоперевозок из Европы в Среднюю Азию и Китай через Средний коридор.

( Автор: Садраддин Агджаев)