Узбекистан закрывает границы из за коронавируса

БАКУ/Trend/ - В целях предотвращения проникновения коронавируса в Узбекистан и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, все полеты между Францией, Испанией, Великобританией и Узбекистаном будут приостановлены с 14 марта 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство туризма Узбекистана.

Гражданам КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции и Испании, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах, временно запрещается въезд на территорию Узбекистана через всевозможные пограничные пункты пропуска.

На заседании Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане было принято соответствующее решение.

В соответствии с данным решением, ограничения не распространяются на владельцев дипломатических и служебных паспортов и граждан стран, в которых установлено ограничение, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, если они не находились в странах, для которых было установлено ограничение в течение последних 14 дней до въезда на территорию Узбекистана.

Стоит отметить, что на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения ее глава Адхан Тедрос, учитывая, что эта болезнь стремительно распространяется по всему миру, 11 марта 2020 года объявил её пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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