Грузия временно закрывает границу с Россией

БАКУ/Trend/ - Из-за угрозы распространения нового коронавируса с 16 марта передвижение граждан через границу Грузии и России будет временно прекращено, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.

Вопрос о закрытии границы в рамках неформального формата обсудили спецпредставитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе, а также сенатор Совета Федерации Георгий Карасин.

В администрации правительства отмечают, что гражданам Грузии и России будет предоставлена возможность вернуться на родину.

Кроме того, установленные ограничения не коснутся грузов, товары через границу продолжат перевозить в обычном режиме.

ТПП «Казбеги» - «Верхний Ларс» - единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Из-за угрозы распространения нового коронавируса с 14 марта Грузия временно приостановила передвижение через ТПП «Сарп» на границе с Турцией. Ограничения касаются только физических лиц, грузы через границы пропускают.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

К этому времени число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 33 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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