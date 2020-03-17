В Грузии запрещается движение маршруток в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - По решению правительства Грузии с 18 марта вводится запрет на передвижение маршрутных такси, а также работу всех спортзалов в стране, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Меры предприняты в связи с угрозой распространения коронавируса в стране.

"С завтрашнего дня будет запрещено передвижение маршруток, так как это очаг распространения вируса. Останутся только транспорт мэрии и метро. А также полностью будет ограничена работа спортзалов и различных спа-центров", - заявил Гахария.

Глава правительства отметил, что в прежнем режиме продолжат работу автобусы и метро, эти транспортные средства будут ежедневно дезинфицироваться.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусом. Выздоровел один пациент, более тысячи человек находятся на карантине, еще 64 - под наблюдением врачей.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев за исключением особых случаев.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и ряд частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а некоторые службы в храмах различных конфессий отменены.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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