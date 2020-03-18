Air Astana и ее лоукостер приостанавливают рейсы из-за режима ЧП

БАКУ/Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение ряда авиарейсов самой компании, а также ее дочерней структуры – лоукостера FlyArystan, сообщили в среду Trend в Air Astana.

Сообщается, что данное ограничение связано с введением карантина в городах Алматы и Нур-Султан, а также другими правительственными ограничениями.

«Международные рейсы выполняются по минимуму только с целью репатриации граждан Казахстана и предоставления иностранным гражданам возможности выехать из страны. Группа авиакомпаний продолжит по возможности выполнение внутренних рейсов, необходимых для возвращения пассажиров к месту постоянного проживания», - сообщили в Air Astana.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом граждан Казахстана составляет 35.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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