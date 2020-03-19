В Алматы отменен ряд автобусных рейсов из-за карантина

БАКУ /Trend/ - В связи с введением режима карантина в городе Алматы в Казахстане внесены изменения в ряд автобусных маршрутов, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Сообщается, что с 19 марта 2020 года отменяется 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области, а также 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц), прибывающих из пригородных зон.

Также, в соответствии с действующим режимом, внесены изменения в схемы шести регулярных городских маршрутов, предусматривающих выезд за пределы города.

Отмечается, что функционирование железнодорожного маршрута по направлению Алматы - Узынагаш также будет приостановлено.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом граждан Казахстана составляет 37.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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