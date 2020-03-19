БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana вывезет граждан Казахстана из Грузии из-за угрозы коронавируса, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

Сообщается, что самолет вылетит из Тбилиси 20 марта 2020 года в 15.20 (GMT +4) и прибудет в Алматы в 21.05 (GMT +6).

Для регистрации на этот рейс пассажирам следует обращаться в офис Air Astana в Тбилиси.

Напомним, что в Казахстане официально подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них в Алматы – 19, Нур-Султане – 25 случаев.

Ранее, 13 марта 2020 года, в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Сообщается, что с 19 марта 2020 года отменяются 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области, а также 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц).

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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