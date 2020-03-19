В Казахстане приостановят свыше 600 пассажирских авиарейсов из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Из городов Алматы и Нур-Султан будет в общей сложности приостановлено выполнение 615 пассажирских авиарейсов в связи с введением в городах режима карантина, передает в четверг Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Сообщается, что с 00:00 часов (GMT +6) 22 марта 2020 года приостанавливаются регулярные и нерегулярные пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы (исключая международные и грузовые рейсы).

Также из города Нур-Султан будет приостановлено 320 регулярных рейсов в неделю по 16 внутренним маршрутам, в то время как из города Алматы будет приостановлено выполнение 295 регулярных рейсов в неделю по 18 внутренним маршрутам.

Напомним, что в Казахстане официально подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них в Алматы – 19, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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