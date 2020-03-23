Объем грузовых авиаперевозок в Азербайджане увеличился

Транспорт 23 марта 2020 09:00 (UTC+04:00)
Объем грузовых авиаперевозок в Азербайджане увеличился

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года Азербайджан осуществил грузовые авиаперевозки на сумму 200,3 миллиона долларов, что в 3,6 раза ниже аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем грузоперевозок посредством воздушного транспорта составил 17,6 тысячи тонн, что на 13,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем экспортных воздушных грузоперевозок увеличился на 16 процентов и составил 15,9 тысячи тонн на сумму 39,8 миллиона долларов (рост на 12,8 процента).

Импорт по воздуху за отчетный период составил 1,74 тысячи тонн на сумму 155,7 миллиона долларов (сокращение в 4,4 раза).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 5,04 миллиарда долларов, в частности, экспорт – 3,25 миллиарда долларов, импорт – почти 1,78 миллиарда долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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