Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения угрозы распространения коронавируса таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы, передает Trend в пятницу со ссылкой на Службу доходов минфина Грузии.

Согласно информации, перевозка грузов будет осуществляться круглосуточно через все КПП, а для граждан Грузии, желающих вернуться в страну, будет действовать режим пропуска – с 10 до 18:00 с функционированием на границах страны одного КПП.

В Службе доходов сообщают, что всех возвращающихся в страну проверяют эпидемиологи, которые проводят опрос, меряют температуру. После этого прибывающих граждан отправляют либо на обязательный карантин, либо при необходимости в больницу.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 79 человек. Десять из них выздоровели и выписаны из медучреждения.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)